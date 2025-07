Il giocatore vuole l'Inter e avrebbe già un accordo di massima per il suo contratto. Alle spalle c'è anche l'Atletico Madrid

Lookman attende novità per il suo futuro, intanto si è dovuto fermare in allenamento con l'Atalanta per un fastidio al polpaccio che lo terrà fuori dal campo per circa due settimane.

"Lo stesso tempo che potrebbe servire all’Inter per raggranellare altra liquidità e rilanciare l’offerta. Non nell’immediato, comunque, dato che la trattativa sta vivendo una fase di stallo. Non solo i 40 milioni della prima offerta, trapelata attraverso l’entourage dell’Inter (il budget messo a disposizione da Oaktree), sono considerati ampiamente insufficienti e lontani dalla valutazione fatta dal club per il Pallone d’Oro africano, ma anche la formula proposta (prestito con obbligo di riscatto) è una modalità che non convince la dirigenza bergamasca, che ha declinato. La cifra la fa l’Atalanta, ed è sopra i 50 milioni di euro, e il club di Marotta al momento non è intenzionato a rilanciare", riporta il Corriere di Bergamo.

"L’entourage del nigeriano ha già trattato con l’Inter, che ha prospettato un contratto di 5 anni da oltre 4 milioni a stagione per il quasi 28enne, ma non è riuscito a trovare un’offerta all’altezza del giocatore per il club bergamasco. Nessuno vuole arrivare a un muro contro muro in stile Koopmeiners e il presidente dell’Inter Marotta, da sempre in ottimi rapporti con i Percassi, non ha fretta. Per questo, nella trattativa, prova ad infilarsi anche l’Atletico Madrid che quest’estate, tra il riscatto di Musso e l’acquisto di Ruggeri, ha già versato oltre 22 milioni nelle casse nerazzurre. Interessato a Lookman, il club spagnolo ha pronta un’offerta da 30 milioni alla quale aggiungerebbe il cartellino di Samuel Lino, ala sinistra brasiliana classe 1999 del valore di 22 milioni", spiega il Corriere.