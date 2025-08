L'attaccante dell'Atalanta non si è presentato al raduno in programma nella giornata di ieri. Il club attende offerte superiori

Andrea Della Sala Redattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 10:32)

L'attaccante dell'Atalanta non si è presentato al raduno in programma nella giornata di ieri. Il club attende offerte superiori e spera che qualche squadra europea si faccia viva con un'offerta superiore a quella presentata dall'Inter.

"Rottura totale. Dopo essersi spogliato della maglia nerazzurra via social, Ademola Lookman si è tolto anche la pettorina dell’allenamento: ieri non si è presentato a Zingonia per la seduta personalizzata che avrebbe dovuto svolgere alla ripresa dei lavori. Lookman finora non si è visto e, diversamente da Koopmeiners un anno fa, non ha presentato nemmeno certificati medici che ne giustifichino l’assenza, pesante, dal momento che il giocatore è sotto contratto con l’Atalanta fino a giugno 2027", spiega il Corriere di Bergamo.

Ora bisognerà capire se l’assenza si protrarrà anche nella giornata di oggi e se l’Atalanta prenderà provvedimenti: al momento la società è profondamente amareggiata perché è sempre stata trasparente, non solo con lui, ma anche con il suo entourage, come ha spiegato l’ad Luca Percassi a margine della conferenza di presentazione di Sportiello. La promessa fatta a Lookman lo scorso agosto riguardava sì la cessione del giocatore, ma all’estero, come tra l’altro da lui espressamente richiesto. Un anno dopo, però, le cose sono cambiate: Lookman ha già l’intesa col club di Marotta e ora vuole solo l’Inter, che al momento è anche l’unico club ad avere presentato un’offerta ufficiale. Quindi, se ci sarà un rilancio cospicuo, la pec da viale della Liberazione verrà comunque valutata, come successo una settimana fa con i 42 milioni più 3 di bonus. Sarà l’Atalanta a dettare i tempi, i modi e i valori, e adesso aspetta di ricevere altre offerte dall’estero.

"Arsenal, Atletico, Liverpool. Può scattare l’asta per Lookman, un bando internazionale di cui si conosce solo la base dell’offerta, che non potrà essere di 20 milioni, e stupisce che il Psg si sia limitato a offrire un terzo del valore del nigeriano a meno di tre mesi dalla sua tripletta in finale di Europa League, ma neanche di 45, dopo il no detto all’Inter. Sopra i 45, quindi. Arsenal e Liverpool hanno fatto sondaggi a inizio mercato, tornare in Premier era uno dei sogni del Lookman del 2024, ma l’Atletico sembra il più vicino a presentare un’offerta vicina ai 50 milioni. In pochi giorni è già stato capace di versarne all’Atalanta la metà per Musso e Ruggeri", spiega il quotidiano.