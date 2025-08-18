Con l’avvicinarsi della chiusura del calciomercato, l’Inter sta definendo le proprie priorità

Gianni Pampinella Redattore 18 agosto 2025 (modifica il 18 agosto 2025 | 13:02)

Con l’avvicinarsi della chiusura del calciomercato, l’Inter sta definendo le proprie priorità e, stando a quanto trapela da viale Liberazione, la pista che porta a Manu Koné si sta scaldando, mentre quella per Ademola Lookman sembra rallentare.

"Se si scalda la pista Koné, si raffredderebbe quella che porta a Lookman. Il fatto che Inter e Atalanta abbiano concluso l’affare Zalewski senza sfiorare l’argomento sarebbe un segnale della rigidità dei Percassi. A questo andrebbero aggiunti i verdetti dati da un pre-campionato in cui Bonny e Pio Esposito hanno impressionato", si legge su Tuttosport.

"Sarebbe quindi un peccato tarpare le ali ai due ragazzi motivo per cui sull’attaccante sarebbero in corso riflessioni. Possibile che l’Inter possa attendere un’occasione di fine mercato per un profilo che possa completare il reparto (l’idea è sempre quella di cercare una punta che salti l’uomo). Questo anche se, d’altra parte, la super-valutazione data dall’Atalanta a Zalewski potrebbe essere la chiave tra due club amici per riuscire a venire a capo dell’impasse che si protrae da settimane per Lookman il quale continua a restare sull’Aventino".

