"Chiusi questi primi due innesti, per l’Inter che verrà al momento il nome più altisonante è quello del danese Hojlund, che ha superato Zirkzee nel testa a testa e sarebbe una valida alternativa per far rifiatare Thuram e Lautaro quando necessario. L’Inter ha parlato con l’entourage di Hojlund per sondare il terreno, ma in parallelo va approfondita la trattativa con il Manchester United affinché gli inglesi lo lascino andare in prestito".