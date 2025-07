Nel corso dell'intervento ai cronisti presenti al Gala Dinner Benefico "United", il direttore sporitvo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato del futuro di Asllani, confermando la possibilità concreta che il centrocampista albanese ex Empoli lasci i nerazzurri in questa sessione di mercato:

"Non c'è una squadra più vicina ad Asllani ed Esposito oggi, ci sono situazioni buttate lì e varie telefonate, ma nessuna pista concreta. Per quel che riguarda Asllani, pensiamo che dopo tre anni sia più giusto anche per lui trovare opportunità diverse per giocare con maggiore continuità, anche se non bisogna dimenticare che ha 100 presenze nell'Inter ed è un calciatore della Nazionale albanese. Un progetto fuori per lui oggi è però l'ideale".