In un altro spezzone dell'intervista che Piero Ausilio ha concesso a Sport Mediaset, il direttore sportivo dell'Inter ha risposto alle voci che vorrebbero il club nerazzurro fortemente interessato a Gianluigi Donnarumma . "Se arrivasse alla scadenza di contratto col Psg, potrebbe essere un profilo interessante? Parlare di Donnarumma e non definirlo interessante, sarebbe una cosa che andrebbe tolto il patentino al direttore sportivo che ti dà un'altra definizione. Poi devo essere realista e dire che all'Inter abbiamo due ottimi portiere, Martinez ha un contratto molto lungo. Adesso arrivano delle opportunità per verificarlo sul campo".

"Sommer sta facendo benissimo, abbiamo una opzione per allungare il suo contratto e non vedo motivi per non farlo visto che siamo molto contenti delle sue prestazioni. Pensare oggi da qui al 2026 è una data talmente lunga... Non penso nemmeno che questo tipo di giocatore il Psg si possa permettere di farlo arrivare a scadenza. Posso solo dire che è un grande giocatore e probabilmente se lo godrà per tanto tempo la Nazionale italiana e il Psg. Pensare all'Inter oggi. una cosa che trovo onestamente molto, molto complicata".