L’albanese dell'Inter è a oggi il primo obiettivo del Bologna di Italiano da aggiungere a Remo Freuler e a Lewis Ferguson

Intreccio di mercato tra Inter e Bologna. Si parla di centrocampisti e in particolar modo di Giovanni Fabbian e Kristjan Asllani. Ecco lo scenario descritto dal Corriere dello Sport.

"Nel giorno della settimana passata in cui Piero Ausilio ha informato Giovanni Sartori che l’Inter non avrebbe riscattato Giovanni Fabbian, il responsabile dell’area tecnica del Bologna e il direttore sportivo dei nerazzurri hanno parlato anche di Kristjan Asllani, classe ‘2002, sul quale è addosso anche il Betis Siviglia, ma di fronte alla richiesta di Ausilio di 18 milioni di euro Sartori gli ha detto che non poteva accontentarlo.

E non perché Asllani non li valga, ma per un altro motivo, quello che il Bologna non intende investire tanti numeri per quanto riguarda il centrocampista. Ecco, diciamo che al massimo vorrebbe arrivare a 10 milioni di euro, ma oltre proprio non se ne parla. A questo punto come Sartori e Di Vaio potrebbero riuscire a convincere Ausilio a dargli ugualmente Asllani?

Magari in prestito con diritto di riscatto (ma se i capi nerazzurri fossero disposti a chiudere un’operazione del genere per il centrocampista albanese si ritroverebbero una fila di interessati davanti alla porta della propria sede) o quanto meno con l’obbligo, che tutto sommato potrebbe anche andare bene a quelli del Bologna. La stima per Asllani è altissima, non si può affondare il colpo, ma ciò nonostante l’albanese è a oggi il primo obiettivo da aggiungere a Remo Freuler e a Lewis Ferguson".