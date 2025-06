Piero Ausilio è volato in Inghilterra, non solo per incontrare Cesc Fabregas, ma anche per accelerare i contatti per Hojlund

Gianni Pampinella Redattore 5 giugno 2025 (modifica il 5 giugno 2025 | 12:02)

Piero Ausilio è volato in Inghilterra, non solo per incontrare Cesc Fabregas, ma anche per accelerare i contatti su un obiettivo di mercato importante: Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, considerato in uscita dal Manchester United, rappresenta un’occasione concreta per rinforzare il reparto offensivo interista.

"Il centravanti danese è nella lista degli esuberi del Manchester United. Non è mai riuscito a dimostrare il suo valore a Old Trafford finendo in fondo alle gerarchie di Rúben Amorim. Il che, di riflesso, lo ha reso un uomo mercato considerato che a soli 22 anni Hojlund è un talento che può ancora esplodere magari in un campionato che più si addice alle sue caratteristiche, come già mostrato a Bergamo. Il contratto ancora lungo con lo United – la scadenza è fissata nel giugno 2028 – è un assist per proporre formule invitanti anche per il bilancio", sottolinea Tuttosport.

"Il direttore sportivo dell’Inter, dopo aver intensificato nelle ultime settimane i contatti con l’entourage del danese, vuole capire se a Manchester accetterebbero una proposta in prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni. Il danese potrebbe anche non essere alternativo a Bonny ma complementare".

"Siccome il mercato deve comunque essere sempre equamente bilanciato tra acquisti e cessioni, Ausilio è andato a Londra anche per raccogliere offerte riguardanti il cartellino di Yann Aurel Bisseck che potrebbe essere l’unico tra i big a essere sacrificato sull’altare del bilancio (che comunque chiuderà in attivo grazie al cammino di Simone Inzaghi in Champions). Il tedesco, acquistato nell’estate 2023 dall’Aarhus per 7 milioni, oggi vale almeno quaranta. Su di lui da tempo aleggiano West Ham e Aston Villa ma il difensore centrale potrebbe anche entrare nei radar del Manchester United e l’affare intersecarsi con quello per Hojlund".

(Tuttosport)