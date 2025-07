Pedullà – Offerta Barcellona per Dumfries? Ecco la verità. E Calhanoglu…

Denzel Dumfries ha una clausola rescissoria da 25 mln di euro, pagabile però in una sola trance, e per questo diverse squadre sono interessate al laterale dell'Inter. L'Inter che, però, ad oggi non ha ricevuto offerte per l'esterno olandese.

"Mi chiedete di Dumfries, sul Barcellona non ho traccia di un'offerta concreta così come non ho traccia di un'offerta concreta del Galatasaray per Calhanoglu. Penso che, per Calhanoglu, un'offerta concreta possa arrivare"