Il portiere del Barcellona potrebbe liberarsi a parametro zero, l'Inter ha attivato i primi sondaggi in caso di uscita di Sommer

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 13:15)

Ci sono già movimenti intorno a una possibile partenza di Marc-André Ter Stegen dal Barcellona. Lo scrive il quotidiano spagnolo Sport.

Il portiere tedesco, che non giocherà dopo l’arrivo di Joan García, per il momento preferisce restare, ma alcuni club hanno già cominciato a mostrarsi seriamente interessati a lui. Tra questi l’Inter, che sta pianificando un cambio tra i pali, si è informata sulla situazione del blaugrana e potrebbe presentare un’offerta nei prossimi giorni.

L’Inter ha aperto la porta alla cessione di Yann Sommer, che ha 36 anni e ancora un anno di contratto. Il portiere svizzero ha ricevuto un’interessante proposta dal Galatasaray, e il club italiano è disposto a venderlo per risparmiare sull’ingaggio, sondando già il mercato per individuare alternative tra i pali. Ter Stegen è nella lista degli obiettivi, in attesa di conoscere la decisione definitiva del tedesco.

Per ora, Ter Stegen non ha parlato con il Barcellona della sua situazione e si presenterà la prossima settimana per iniziare la preparazione estiva. È molto irritato con il club per alcune decisioni prese e, soprattutto, per le fughe di notizie che considera strumentali e dannose per la sua immagine pubblica. In linea di principio, cercherà di restare e non sembra aperto a trattare, ma è difficile che possa continuare sapendo di essere considerato il terzo portiere.

Nelle ultime settimane, club come Galatasaray e Monaco si sono avvicinati per chiedere informazioni sul suo futuro, ma il tedesco non ha voluto parlare. Il caso dell’Inter, però, potrebbe essere diverso, trattandosi di un progetto di altissimo livello, con partecipazione alla Champions League e ambizioni di vittoria.

Il Barça vuole che Ter Stegen lasci e si è detto disposto a concedergli la rescissione gratuita del contratto per risparmiare i tre anni rimanenti di uno degli stipendi più alti della rosa. Il fatto che possa partire a costo zero potrebbe facilitare la sua cessione, anche se sono pochi i club di alto livello alla ricerca di un portiere. L’Inter è uno di questi.

Per il momento, l’Inter ha solo sondato il terreno con il Barça, consapevole che potrà contare sul fatto che il giocatore potrà partire a parametro zero. A questo punto, la decisione spetterà a Ter Stegen. Il Barça parlerà con lui a partire da domenica prossima per cercare un’uscita concordata. E l’Italia potrebbe essere la sua prossima destinazione.

(Sport)