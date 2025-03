Gazzetta: “In Arabia giurano che per portare Barella all’Al-Hilal in estate…”

35 milioni all’anno per 4 anni per convincere Nicolò Barella ad approdare in Arabia Saudita: ecco cosa giurano in Arabia

Alessandro Cosattini Redattore 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 08:32)

35 milioni all’anno per 4 anni per convincere Nicolò Barella ad approdare in Arabia Saudita. Questa l’offerta svelata oggi dalla Gazzetta dello Sport per il centrocampista nerazzurro, che però non ha alcuna intenzione di lasciare Milano.