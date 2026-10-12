Il bilancio 2025/26 dell'Inter conferma il costo storico del centrocampista: dai primi bonus per le presenze a quelli legati allo scudetto
VIDEO FCIN1908 / Inter, Thuram non si smentisce: solito rito e Barella lo prende a pallonate
Quanto è costato davvero Nicolò Barella all'Inter? Il bilancio consolidato 2025/26 del club nerazzurro permette di ricostruire una storia iniziata nell'estate del 2019, quando Beppe Marotta riuscì a strappare il centrocampista al Cagliari. Un'operazione che negli anni ha visto crescere il proprio costo, soprattutto per i bonus previsti nell'accordo tra le due società. Fino ad arrivare ai 52.223.253 euro di costo storico riportati nell'ultimo bilancio.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Barella, l'accordo del 2019: 37 milioni più bonusPer acquistare Barella, nel luglio del 2019 l'Inter trovò un accordo con il Cagliari sulla base di 37 milioni di euro garantiti: 12 milioni per il prestito oneroso e altri 25 per il riscatto obbligatorio. A questi si aggiungevano 8 milioni di bonus, con ulteriori premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi. L'operazione, dunque, poteva avvicinarsi ai 50 milioni complessivi.
I primi bonus non tardarono ad arrivare. Già nell'esercizio chiuso al 30 giugno 2020 il Cagliari aveva contabilizzato 2,6 milioni di euro aggiuntivi, legati al raggiungimento delle 20 e delle 40 presenze di Barella con la maglia dell'Inter.
Lo scudetto del 2021 fa aumentare il costoIl salto più consistente arrivò nella stagione successiva, quella del primo scudetto conquistato dall'Inter di Antonio Conte. Nel bilancio 2020/21 il costo storico di Barella passò da circa 40 a 48,5 milioni di euro, con un incremento di 8,48 milioni legato ai bonus maturati, tra cui quelli connessi alla vittoria del campionato.
Ma non finì lì. Nel corso della stagione 2021/22 vennero contabilizzati altri 2 milioni di bonus a favore del Cagliari, come già raccontato all'epoca da FCInter1908. Il costo storico arrivò così sopra quota 50 milioni, attestandosi a 50.520.681 euro, cifra confermata anche nel bilancio al 30 giugno 2023.
Un ulteriore aumento si registrò nel 2023/24: 1.702.572 euro in più, che portarono il costo storico complessivo a 52.223.253 euro.
Il bilancio 2026: costo storico di 52,2 milioni, valore residuo di 8,9Nell'ultimo bilancio dell'Inter, quello chiuso al 30 giugno 2026, il costo storico di Barella è rimasto invariato a 52.223.253 euro. Non risultano quindi ulteriori aumenti nel corso dell'ultima stagione.
La società ha intanto continuato ad ammortizzare l'investimento. Al 30 giugno 2026 gli ammortamenti accumulati ammontano a 43.285.770 euro, mentre il valore residuo del cartellino è sceso a 8.937.483 euro.
Nel prospetto vengono inoltre indicati 3,8 milioni di euro di compensi agli agenti. Un investimento, quello su Barella, che oggi, nei conti ufficiali del club nerazzurro, vale oltre 52 milioni di euro. Un investimento ampiamente ripagato dalla straordinaria carriera di Barella con la maglia nerazzurra. Mai soldi furono spesi meglio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA