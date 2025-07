Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul calciomercato in serie A. Il giornalista sportivo ha espresso alcuni dubbi su Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan: "Spero che nel frattempo si sia aggiornato, perché negli ultimi tre anni alla Juve ha avuto un comportamento un po’ “giurassico”, scegliendo giocatori decisamente avanti con l’età. Non a caso la società ha comprato Modric, che ha 40 anni. Sicuramente sarà una squadra esperta, forse anche troppo visti i giocatori di una certa età, ma non la vedo ad oggi da scudetto. Può comunque migliorare rispetto allo scorso campionato". Per quanto riguarda il mercato dell'Inter, Bargiggia ha sottolineato alcune note positive: LEGGI QUI.