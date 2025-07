La situazione per la società è chiara: se arriva un’offerta se ne parla, se Calha chiede di andare via deve portare un’offerta congrua e allora porte spalancate. Altrimenti discorso chiuso.

Dopo questo scambio, a livello di spogliatoio qualcosa andrà chiarito tra Lautaro e Calha, ma comunque tutto il gruppo dovrà essere in sintonia per ripartire.

Da parte di Lautaro c’è uno sfogo, giusto o sbagliato che sia, erano tutti stremati i giocatori anche per il clima. Marotta quando si apre un caso non ci gira attorno, dice nomi e cognomi. Non so se è una strategia alla Mourinho, siamo qui a parlare di questo caso e non del ko. Ma questa situazione Calhanoglu comunque va sistemata, è un po’ una via di mezzo la risposta di Marotta”.