"Sia Liverpool che Manchester City sono interessati e hanno raccolto informazioni sul trentenne e sono entrati in contatto con il giocatore. Tuttavia, né il Liverpool né il Manchester City punteranno tutto su Kimmich e stanno valutando diverse alternative, in poche parole non è il loro obiettivo principale", spiega TEAMtalk. Ecco perché secondo il portale inglese a spuntarla potrebbe essere l'Inter. "Al momento, un passaggio in Premier League non sembra molto probabile e Kimmich potrebbe finire in Italia e giocare per l'Inter. Mentre il Real Madrid e il Paris Saint-Germain tengono d'occhio la situazione di Kimmich, ci sono ottime possibilità che alla fine possa approdare all'Inter in estate. Il club nerazzurro è interessato a Kimmich, nelle ultime finestre di mercato ha ingaggiato giocatori di alto livello a parametro zero".