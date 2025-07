Continuano a trattare Inter e Bruges per Stankovic. L'affare andrà in porto, c'è solo da stabilire la cifra per la recompra

A volte una clausola di riacquisto si definisce in un attimo. Ma nel caso di Club Brugge e Inter, la faccenda è ben più complessa, anche per via del proprietario Oaktree. L’Inter, infatti, non vuole correre il rischio di vedere Stankovic esplodere subito dopo la cessione – come successo, ad esempio, con Ardon Jashari – per poi rendersi conto di aver venduto troppo in fretta un giovane di grande talento.