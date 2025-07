Koni De Winter ha detto no all’Arabia Saudita. Il difensore belga, protagonista di una stagione in crescita con il Genoa, ha rifiutato un contratto quinquennale con un club della Saudi Pro League, che era pronto a mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro per convincere il Genoa a cedere il giocatore secondo quanto riporta il giornalista Sacha Tavolieri.