25 agosto 2025

Beppe Bergomi, nella prima puntata de Il Club della nuova stagione, ha parlato dell'Inter di Chivu che è chiamata a giocare la sua prima partita domani sera a San Siro contro il Torino. «L'Inter dà continuità alla scorsa stagione. Cinque acquisti under23 fatti e nessuno è titolare. Profili giovani sono arrivati», ha detto sul mercato nerazzurro.

«Sul cambiamento di rotta in preparazione ed amichevoli, l'Inter ha fatto marcia indietro: con Lookman serviva centrocampo a due. L'Inter ha tutti giocatori tecnici in mezzo al campo. Diouf è un box to box ma molto offensivo. Accelera palla a piede come Sucic che diventa sostituto di Caljanoglu. Difesa uguale e la squadra ha fatto un passo indietro perché se pressava alto prendeva troppi gol. Si è ricompattata, si è chiusa e dà continuità a quanto fatto negli ultimi 4 anni con riserve più funzionali rispetto all'anno scorso», ha aggiunto l'ex difensore interista.

-Soprattutto in attacco?

Sì. Con caratteristiche diverse investendo su Bonny, con Esposito di cui parlano tutti bene e che viene paragonato a Toni per come si mette e protegge palla. Ma se l'Inter mantiene questa ossatura di squadra difficilmente viene fuori dal 3-5-2. Sono tutti giocatori funzionali alla difesa a tre. Se interviene e prende un difensore veloce può pensare anche ad una difesa a quattro. Chivu ha un compito fondamentale: l'Inter va rimotivata. Lui deve entrare nelle teste. Sono quattro anni che sono ad alto livello, l'età media è alta.

