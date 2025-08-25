FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Bergomi: “Inter, zero acquisti titolari. Non si esce dal 3-5-2. Diouf? Ecco cosa penso”

calciomercato

Bergomi: “Inter, zero acquisti titolari. Non si esce dal 3-5-2. Diouf? Ecco cosa penso”

Bergomi: “Inter, zero acquisti titolari. Non si esce dal 3-5-2. Diouf? Ecco cosa penso” - immagine 1
L'analisi dell'ex capitano rispetto al mercato interista e rispetto alle idee di Chivu per la nuova stagione
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Beppe Bergomi, nella prima puntata de Il Club della nuova stagione, ha parlato dell'Inter di Chivu che è chiamata a giocare la sua prima partita domani sera a San Siro contro il Torino. «L'Inter dà continuità alla scorsa stagione. Cinque acquisti under23 fatti e nessuno è titolare. Profili giovani sono arrivati», ha detto sul mercato nerazzurro.

Bergomi: “Inter, zero acquisti titolari. Non si esce dal 3-5-2. Diouf? Ecco cosa penso”- immagine 2
Getty Images

«Sul cambiamento di rotta in preparazione ed amichevoli, l'Inter ha fatto marcia indietro: con Lookman serviva centrocampo a due. L'Inter ha tutti giocatori tecnici in mezzo al campo. Diouf è un box to box ma molto offensivo. Accelera palla a piede come Sucic che diventa sostituto di Caljanoglu. Difesa uguale e la squadra ha fatto un passo indietro perché se pressava alto prendeva troppi gol. Si è ricompattata, si è chiusa e dà continuità a quanto fatto negli ultimi 4 anni con riserve più funzionali rispetto all'anno scorso», ha aggiunto l'ex difensore interista.

Bergomi: “Inter, zero acquisti titolari. Non si esce dal 3-5-2. Diouf? Ecco cosa penso”- immagine 3

-Soprattutto in attacco?

Sì. Con caratteristiche diverse investendo su Bonny, con Esposito di cui parlano tutti bene e che viene paragonato a Toni per come si mette e protegge palla. Ma se l'Inter mantiene questa ossatura di squadra difficilmente viene fuori dal 3-5-2. Sono tutti giocatori funzionali alla difesa a tre. Se interviene e prende un difensore veloce può pensare anche ad una difesa a quattro. Chivu ha un compito fondamentale: l'Inter va rimotivata. Lui deve entrare nelle teste. Sono quattro anni che sono ad alto livello, l'età media è alta. 

(Fonte: Skysport)

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA