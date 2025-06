Il difensore classe 2003, in scadenza di contratto con lo Spezia, è molto vicino al trasferimento in bianconero

Nonostante la sconfitta dello Spezia nella finale playoff contro la Cremonese, Nicolò Bertola nella prossima stagione giocherà comunque in Serie A. Il difensore centrale classe 2003, infatti, ha deciso da tempo di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i liguri, e numerosi club si sono messi sulle sue tracce, tra cui anche l'Inter.