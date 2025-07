Il Real Betis accelera sul mercato e si lancia con decisione su Kristjan Asllani. Per l'Inter sarebbe pronta un'offerta in stile Riquelme

Lo scrive il quotidiano iberico "ABC". Il centrocampista albanese, classe 2002, attualmente all’Inter, è diventato uno degli obiettivi principali del club andaluso per colmare il vuoto lasciato da Johnny Cardoso. La trattativa, avviata nei giorni scorsi, ha subito un’accelerazione e a Siviglia si respira ottimismo: Asllani sarebbe infatti molto attratto dall’idea di giocare in Liga.

Il Betis ha già fatto passi importanti verso un’intesa con l’Inter, che nel 2022 aveva acquistato il giocatore dall’Empoli per circa 12 milioni di euro. Il valore di mercato del centrocampista, secondo Transfermarkt, resta intorno a quella cifra, ma l’intenzione del club spagnolo è quella di acquistare una percentuale del cartellino, seguendo una strategia già utilizzata in passato: sfruttarne il rendimento sul campo e, al tempo stesso, puntare a una futura plusvalenza. Il tecnico Manuel Pellegrini ha già dato il suo benestare all’operazione.

Asllani rappresenta un’occasione interessante per i biancoverdi, anche alla luce del suo scarso minutaggio nella stagione appena conclusa con i nerazzurri: ha giocato circa 2.000 minuti, distribuiti su 39 partite. Nonostante un buon finale di stagione, in cui è stato schierato titolare nel Mondiale per Club sotto la guida di Christian Chivu, il centrocampista sembra destinato a lasciare Milano. Il Betis si è mosso con tempismo e determinazione per provare ad assicurarselo.

L’albanese è sotto contratto con l’Inter fino al 2028 e la formula al vaglio prevede l’acquisto di una quota rilevante dei suoi diritti sportivi, lasciando però al club italiano una partecipazione sul futuro del giocatore. A 23 anni, Asllani ha già collezionato 33 presenze con la nazionale maggiore, 88 partite in Serie A e 19 in Champions League. Dopo essersi messo in luce nell’Empoli, club nel quale è cresciuto, ha fatto il salto in una big come l’Inter.

L’intesa tra le parti, scrive il quotidiano, è ormai vicina: il Betis sarebbe pronto a versare tra i sei e gli otto milioni di euro per acquisirne i diritti, con una formula simile a quella usata per Riquelme, preso dall’Atlético Madrid. Ora manca solo il via libera definitivo dell’Inter.