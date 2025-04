Non è certo un mistero che Beukema, avversario oggi dell'Inter con la maglia del Bologna, si sulla lista nerazzurra per la difesa

Non è certo un mistero che Beukema, avversario oggi dell'Inter con la maglia del Bologna, si sulla lista nerazzurra per la difesa in vista della prossima estate di mercato. La Gazzetta dello Sport rivela quelle che potrebbero essere le richieste economiche del club rossoblù:

"Il centrale olandese che da bambino posava con De Vrij ai tempi delle giovanili del Feyenoord dovrà sdoppiarsi tra gli attacchi alla porta “annunciati” di Lautaro e i movimenti imprevedibili di Correa. La missione non spaventa Beukema, cresciuto talmente tanto in personalità e sicurezza da mettere in fila 31 presenze alla guida della difesa rossoblù in A senza mai farsi ammonire".