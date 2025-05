"Credo che l'Inter abbia individuato un giocatore del Bologna che piace, non in attacco. Non è un obiettivo concreto, ma per caratteristiche può piacere. Gioca in difesa. E' Lucumì, piace per le sue caratteristiche. So che piace, anche se al momento non c'è nulla di concreto. Tra l'altro, tra Inter e Bologna balla sempre la situazione di Fabbian, sul quale bisognerà prima o poi decidere".