Al che ha risposto Biasin: "Conte si è sempre sentito libero, al di là dei contratti. E' stato coerente in questo. Lo ha fatto anche all'Inter. Non solo si è liberato dal contratto, ma ha preso pure la buonuscita. All'epoca l'Inter gli disse: "'Dobbiamo cambiare strategia di mercato, non possiamo più investire e dobbiamo arrangiarci con quello che abbiamo'. E lui rispose: 'A queste condizioni non ci sto'. E lì arrivò il divorzio. L'Inter sarebbe stata ben felice di continuare con Conte e gli propose di restare nella squadra campione d'Italia, molto forte nonostante la perdita di Hakimi. E lui rispose: 'No, se non fate investimenti, me ne vado'.