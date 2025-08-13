Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulla questione Lookman tra Inter e Atalanta, che vive giorni importantissimi:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Biasin: “Affare Lookman ha stracciato i maroni ma non è finita, anzi. Avanza questo scenario”
calciomercato
Biasin: “Affare Lookman ha stracciato i maroni ma non è finita, anzi. Avanza questo scenario”
Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulla questione Lookman tra Inter e Atalanta, che vive giorni importantissimi
"La questione Lookman ha stracciato i maroni ma non è ancora terminata. Anzi, entra nel vivo proprio ora. L’Atalanta pare aver trovato il rimpiazzo necessario per dare il via libera al nigeriano: Rodrigo Muniz, 24 anni, attaccante brasiliano del Fulham e possibile/probabile rimpiazzo di Ademola".
"Il resto sarà un nuovo gioco d’incastri: l’Atalanta informalmente chiede più di 50 milioni, l’Inter informalmente non vuole andare oltre 46-47. Troveranno un incastro. Sullo sfondo il Napoli, ma il giocatore ad oggi continua a volere solo il nerazzurro".
(Fonte: TMW)
© RIPRODUZIONE RISERVATA