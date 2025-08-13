Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulla questione Lookman tra Inter e Atalanta, che vive giorni importantissimi

Nel suo editoriale su TMW, Fabrizio Biasin è tornato sulla questione Lookman tra Inter e Atalanta, che vive giorni importantissimi:

"La questione Lookman ha stracciato i maroni ma non è ancora terminata. Anzi, entra nel vivo proprio ora. L’Atalanta pare aver trovato il rimpiazzo necessario per dare il via libera al nigeriano: Rodrigo Muniz, 24 anni, attaccante brasiliano del Fulham e possibile/probabile rimpiazzo di Ademola".