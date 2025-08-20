"Ecco, l’Inter. In casa nerazzurra le voci mediatiche si sommano una sull’altra e generano il classico delirio (“l’Inter potrebbe riprendere Onana!”. Sì, si è letto anche questo). Dopo l’uscita di Zalewski per 17 milioni, il club fa sapere di avere tutta l’intenzione di prendere un difensore con attitudini da centrale/braccetto, non Solet, spesso citato negli ultimi giorni. Per il resto si gioca una doppia partita a scacchi complicata ma affatto terminata.

Per Lookman le speranze sono esigue per almeno un paio di motivi. Il primo è legato alla non-volontà - confermata dai nerazzurri di Bergamo - di cedere la punta in Italia.

La seconda dalla svolta tattica dei nerazzurri di Milano, ora decisi a puntare sul centrocampista che qualcuno definisce “di rottura” e invece è semplicemente “completo”: il nome è sempre quello di Koné, subordinato alle legittime esigenze della Roma ma affatto tramontato. L’impazienza dei tifosi è comprensibile, le piste restano aperte"