"Taremi? Al momento faccio fatica a immaginare che vada via dall'Inter, visto che lui è stato molto netto sulla volontà di restare. Vediamo la società cosa deciderà. Pio Esposito? Temo possa andare in prestito, anche se nella mia testa è già pronto per la prima squadra. L'attacco al momento potrebbe essere: Lautaro, Thuram, Bonny, che è il primo obiettivo in avanti e che secondo me arriverà, e poi un quinto che potrebbe anche essere un giovane, come Pio. Ma è ancora presto, non sappiamo se per esempio Taremi partirà o no".