"Calhanoglu? Situazione in evoluzione. Al momento è fermo per un infortunio, ma poi bisogna capire che starà fermo anche in relazione alle voci di mercato. Non è un mistero, infatti, che il suo agente stia lavorando per portarlo al Galatasaray, che è la sua squadra del cuore e che gli offre 12 milioni l'anno. Se conosco Calhanoglu, lui non sta dicendo che vuole andare via, ma osserva la situazione. L'anno scorso c'è stato un abboccamento con il Bayern, ma poi ha fatto la sua serena stagione con l'Inter. Non è un calciatore facilmente sostituibile".