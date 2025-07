Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in bilico tra Inter e Galatasaray

Marco Astori Redattore 9 luglio 2025 (modifica il 9 luglio 2025 | 11:02)

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in bilico tra Inter e Galatasaray: "È chiaramente possibile/probabile che lasci l’Inter e l’Italia ma, ad oggi, la situazione è un po’ diversa rispetto a come viene raccontata.

Il Galatasaray non ha ancora mosso le sue pedine, il giocatore non ha ancora detto nulla ai dirigenti nerazzurri. Ad Appiano, tra l’altro, nessuno ha intenzione di fare a meno del turco, a meno che sia lui a chiedere la cessione, ma lo deve fare in fretta.

In quel caso l’Inter pretenderà non meno di 30 milioni e proverà a muovere le sue carte per arrivare a Ederson, pista non facile viste le legittime richieste dell’Atalanta (60 milioni). In quel caso, occhio alla rivoluzione tattica di Cristian Chivu…".