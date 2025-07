“Rispetto a tutto quello che si è letto, detto e scritto in questi giorni, anche giustamente perché quello che è successo dopo il Mondiale per Club lo sappiamo tutti, da quello che so io più fonti, quindi da una parte e dall’altra non c’è mai stata una telefonata Galatasaray-Inter, ma neanche approcci, e né Calhanoglu ha alzato la mano per dire “io voglio andare vorrei andare e vorrei fare un’altra esperienza”. Ma non ha nemmeno smentito. Ad oggi non c’è niente di concreto. Ovviamente tutti sanno però c’è una volontà in qualche modo latente. L’Inter vuole avere una chiarezza nel breve periodo perché perché se il giocatore vuole andare, il giocatore va prezzato: cioè qual è il prezzo siccome il Galatasaray sta dicendo che ha forse 60-70 milioni per Osimhen, i soldi ce li ha. L’Inter fa il suo prezzo. Diciamo che se 10 giorni fa ti dicevano “Per noi è incredibile - ma quell’incredibile è sempre relativo perché se poi il giocatore dovesse arrivare a dirti che per lui è finita l’esperienza e vuole andare - quantomeno ci vogliono 30 milioni. Ce li ha il Galatasaray 30 milioni per Calhanolgu? La mia risposta è: non lo so, secondo me più no, che sì. Secondo me non vogliono arrivare a spendere quella cifra quindi quindi io non escludo che poi in realtà Calhanoglu possa restare.