Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin , giornalista, ha escluso la possibilità che un attaccante, Marcus Thuram nello specifico, possa partire anche in caso di arrivo di Ademola Lookman .

Ecco le sue parole: "La mia prima considerazione in merito è stata che se veramente arriva Lookman è perché qualcuno andrà via. E rispetto a questa cosa, poi vatti a fidare, io ho chiesto se vuol dire che Thuram è in uscita. La risposta è stata: "Assolutamente no, Thuram non si muove per l'Inter"".