Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, tra entrate e uscite. Ecco le parole del giornalista

Nel suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, tra entrate e uscite. Ecco le parole del giornalista:

"Il primo è legato alla non-volontà - confermata dai nerazzurri di Bergamo - di cedere la punta in Italia. La seconda dalla svolta tattica dei nerazzurri di Milano, ora decisi a puntare sul centrocampista che qualcuno definisce “di rottura” e invece è semplicemente “completo”: il nome è sempre quello di Koné, subordinato alle legittime esigenze della Roma ma affatto tramontato. L’impazienza dei tifosi è comprensibile, le piste restano aperte".