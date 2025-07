Intervenuto in live sul canale Twitch di FcInter1908, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Denzel Dumfries dopo la notizia della clausola di 25 milioni di euro presente nel suo contratto: "La mia unica speranza è che, visto che parliamo di un giocatore con buon senso, non vada tanto per andare a prendere più soldi: se andrà è perché ha trovato una squadra più importante.