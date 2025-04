Goran Pandev ha analizzato il match in programma stasera a Monaco. L'Inter affronta il Bayern Monaco in trasferta. Della sfida delicata ha parlato l'ex giocatore nerazzurro: "Siamo alle partite fondamentali, chi becchi becchi. Sono tutte squadre forti. Il Bayern gioca un calcio intenso, veloce. Dall'altra parte c'è un'Inter preparata che sa cosa fare. Queste partite si affrontano con coraggio, cuore e testa. L'Inter ha molta esperienza, i ragazzi si conoscono bene. L'Inter è prima in campionato, sta facendo benissimo quest'anno. La partita di stasera è difficilissima, lo stadio sarà pieno di tifosi. L'Inter queste partite non le sbaglia. I ragazzi sono consapevoli della loro forza".

"Mi ricordo benissimo la partita del 2-3 con il Bayern. Una sfida strana, difficile. Noi avevamo dei campioni e abbiamo vinto. Abbiamo sofferto tantissimo, per fortuna quel gol alla fine. Una serata che mi ricorderò per sempre. La serata di Madrid chiaramente anche, è speciale. Bayern? GLi manca Musiala che è uno dei più forti in Europa, mi aspetto che facciano la partita. Se perdono la palla la vanno a riprendere. L'Inter deve stare attenta. Loro sono molto pericolosi. C'è grandissima qualità. Stanno facendo benissimo e Kompany diventerà un grandissimo allenatore. Spero che stasera Lautaro faccia la differenza e sia decisivo. Spero che il Capitano porti la Champions ai tifosi dell'Inter. Il Bayern? Loro saranno pericolosissimi. L'Inter deve cercare in profondità Lautaro e Thuram. Il Bayern presserà quando perderemo la palla. L'Inter deve farli correre. Abbiamo dei grandi difensori che non hanno paura quando hanno la palla, devono portarla. La difesa dell'Inter parte dall'attacco. C'è un sistema che funziona e che sta portando risultati. La difesa dell'Inter? Si conoscono benissimo, conoscono le caratteristiche dei giocatori del Bayern. I tre dietro hanno tanta esperienza, stasera faranno una grande partita secondo me. Devono essere concentrati fino alla fine. L'Inter deve crederci e fare la sua partita", ha concluso Goran Pandev a Inter TV.