Lothar Matthäus è il grande ex della sfida di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Ecco come l'ex giocatore ha analizzato il match: "Ho solo un cuore. Oggi mezzo cuore è nerazzurro e l'altro è biancorosso. La forza del Bayern è in attacco, con tanta velocità e aggressività. Come affrontarli? Meglio una palla lunga che perderla dietro in difesa. Vedo una stabilità nella squadra con il lavoro stabile di Inzaghi, una difesa solida e un attacco che ha fatto tanti gol. L'Inter è una squadra molto dura da affrontare con tanta qualità. In tutti i momenti della partita".