"Napoli e Inter hanno giocato un tempo contro Bologna e Parma, il secondo non l'hanno giocato. Contro il Bayern l'Inter non può fare così, altrimenti sei condannato. Serve grande attenzione. In Italia spesso gli arbitri fischiano troppo, i giocatori si tuffano, non c'è ritmo. L'Inter è una delle poche squadre che gioca con due punte, le altre giocano con gli esterni. Quando parliamo di attaccanti dell'Inter, non c'è solo Lautaro, c'è anche Thuram"