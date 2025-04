"Finale anticipata? Non so se possiamo parlare dire così - ha affermato Zanetti prima della sfida tra Bayern e Inter -. Ciò significherebbe ignorare una squadra come il Real Madrid, che da anni dimostra grande continuità in Champions League, o addirittura Barcellona e Paris Saint-Germain". Poi l'aneddoto su Milito e il triplete nerazzurro: "C'è una famosa partita tra la Roma e la Sampdoria del 2010. L'ho guardata con Diego a casa sua. La Sampdoria era inizialmente in svantaggio e con una vittoria la Roma sarebbe andata in testa alla classifica. Quando è arrivato il pareggio, avevo il suo bambino in braccio perché il fattorino delle pizze aveva suonato il campanello... E poi non mi ha permesso di lasciarlo andare fino al fischio finale. La Sampdoria ha vinto, siamo rimasti in testa alla classifica e poi siamo diventati campioni. La finale con il Bayern? Indimenticabile".