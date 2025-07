Biasin: “Inter ha ricevuto offerta per Bisseck, ecco le cifre. Il club lo vende solo per…”

Yann Aurel Bisseck resta, per ora, un pilastro della difesa nerazzurra. Ma l'Inter ha ricevuto un'offerta importante per il tedesco

Yann Aurel Bisseck resta, per ora, un pilastro della difesa nerazzurra. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin, il Crystal Palace avrebbe presentato un’offerta da 32 milioni di euro per il centrale tedesco, ma l’Inter ha prontamente rispedito la proposta al mittente.

Il club inglese, da tempo sulle tracce del classe 2000, ha cercato di affondare il colpo per assicurarsi il difensore che, nelle sue stagioni a Milano, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nella rosa. Tuttavia, la dirigenza interista non è intenzionata a lasciar partire il giocatore a cuor leggero.

Non è escluso che il Crystal Palace possa rilanciare nei prossimi giorni, ma l’Inter non ha urgenza di vendere. Il messaggio è chiaro: Bisseck non è in vendita, se non a fronte di un’offerta irrinunciabile.