I due mantra del mercato interista

"Ma l'estate prossima. invece, capiteranno non poche, tantissime cose. Lo sanno in primis Marotta e Ausilio Io mi immagino una dozzina di operazioni tra ingressi e uscite e qualcuna l'abbiamo già vista, Sucic è un giocatore che è già stato acquistato, due o tre altri giocatori sono già nel mirino, perché l'obiettivo è abbassare tanto il monte ingaggi, che è molto alto, ma soprattutto l'età media, che è molto alta. L'età media è altissima, quindi l'Inter dovrà fare tante cose. Per questo motivo, questo gruppo sta arrivando alla fine, in qualche maniera, perché qualcuno andrà via. Anzi tanti andranno via"