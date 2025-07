A fare il punto sul mercato dell'Inter, in particolare sulle mosse in attacco, ci ha pensato il giornalista Fabrizio Biasin sul suo profilo social:

"I nomi associati all’Inter per l’attacco in queste ore sono tutti interessanti ma non rientrano tra gli obiettivi del club. La certezza è che la società è alla ricerca di un “trequartista” per completare il reparto offensivo in vista di una possibile/probabile uscita di Taremi".