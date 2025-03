Yann Bisseck ha fatto, contro l'Italia, l'esordio assoluto con la maglia della Germania. Il difensore tedesco sta scalando le gerarchie non solo in nerazzurro ma anche nella sua nazionale.

Fabrizio Biasin ricorda così la trattativa per portare Bisseck a Milano, una trattativa fatta in un momento in cui le casse dell'Inter non erano particolarmente floride.