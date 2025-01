Così Sky Sport: " Ghisolfi è a Milano, l'agente di Frattesi è a colloquio con Frattesi proprio in queste ore. C'è da capire la fattibilità economica dell'operazione, l'Inter non vuole meno di 45 mln di euro e avrebbe la necessità di prendere il sostituto , gli incastri non sono semplici però le avvisaglie di un mercato pirotecnico le avevamo e ci sono"

E il Napoli? Potrebbe puntare su Frattesi in caso di cessione di Kvara. "Il Napoli preferirebbe investire di più su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa. Ha provato e proverà ancora per Davide Frattesi anche se l’Inter non è convinta. L’altra opzione da valutare è Lorenzo Pellegrini. Prima del derby della Capitale c’era anche l’apertura per l’operazione, ma dopo il match rimane più complicata questa scelta".