Il Napoli però preferirebbe investire di più su un centrocampista con caratteristiche diverse rispetto a quelli attualmente in rosa. Ha provato e proverà ancora per Davide Frattesi anche se l’Inter non è convinta. L’altra opzione da valutare è Lorenzo Pellegrini. Prima del derby della Capitale c’era anche l’apertura per l’operazione, ma dopo il match rimane più complicata questa scelta"