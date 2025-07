Il commento di Fabrizio Biasin

"Clausola Dumfries da 25 mln? C'è stato un momento in cui ragionava con l'agente di andar via in scadenza, poi è venuto incontro alla società con una clausola abbordabile, quest'anno è stato uno dei migliori ed è diventata bassa e immagino che arriveranno interessati. Come dice Lautaro, servono giocatori che pensano che l'Inter sia la cosa più bella dell'universo, giocatori che vogliono riprovare ad arrivare in fondo alle situazioni, se non hanno quel sacro fuoco il rischio è che ti ritrovi in una stagione anonima"