Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le dichiarazioni
Intervenuto come ospite a Radio Sportiva, Fabrizio Biasin ha parlato anche delle mosse di mercato dell'Inter. Ecco le dichiarazioni del giornalista:

"Taremi? Non vedo grossi problemi. Il suo mercato ce l'ha: partirà, l'Inter non ci guadagnerà molto, forse niente, ma partirà. Diversa la questione Asllani, per il quale l'Inter vorrebbe guadagnare almeno 15 milioni, ma che fin qui ha rifiutato le destinazioni. I compratori sono furbi, perché proveranno negli ultimi giorni a strappare un prestito con diritto di riscatto".

"Lookman? Uno strappo così non va mai bene, anche se in questo caso ci sarebbe questa promessa non rispettata. Non si deve mai arrivare a non presentarsi, perché sono cose che ti marchiano. Io sono uno dei più grandi fan di Inzaghi sulla faccia della terra, anche ora che non è più l'allenatore dell'Inter. Dopo l'Arabia Saudita tornerà in Europa. Capisco però perché non è stato inserito fra i 5 miglio allenatori, diventa difficile metterlo dopo la finale persa 5-0. Ma non sarà una nomination mancata a farmi cambiare idea".

(Fonte: Radio Sportiva)

