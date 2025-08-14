FC Inter 1908
Biasin: “Koné, arrivano conferme. Contatti da dieci giorni: l’Inter può cambiare strategia”

Arrivano conferme da ogni parte sulla trattativa, svelata nei minuti scorsi, tra Inter e Manu Koné, centrocampista francese della Roma
Marco Macca Redattore 

A rivelare ulteriori dettagli è Fabrizio Biasin, secondo cui le parti sarebbero in contatto da circa dieci giorni:

"Confermato l’interesse dell’Inter per Manu Koné: nerazzurri e agenti del calciatore sono in contatto da dieci giorni. Valutazioni in corso da parte del club su un possibile cambio di strategia con l’inserimento in rosa di un centrocampista in più".

