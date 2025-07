"E Leoni? Il difensore resta eccome un obiettivo, ma prima di avanzare un’offerta al Parma i nerazzurri vogliono liberare spazio in rosa, laddove “liberare” significa soprattutto incassare i soldi necessari per proporre una cifra “giusta” ai legittimi proprietari del cartellino.

Marotta e Ausilio desiderano consegnare a mister Chivu un difensore in più da far crescere in previsione della probabile doppia o tripla uscita dell’estate 2026 (da Acerbi a De Vrij fino a Darmian). Ma son tutte faccende che verranno prese in considerazione solamente alla fine della telenovela Lookman, priorità assoluta in Viale della Liberazione"