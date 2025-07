La trattativa per Ademola Lookman, ma non solo: Fabrizio Biasin aggiorna anche sul nome di Giovanni Leoni in chiave Inter, per la difesa

Alessandro Cosattini Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 19:32)

La trattativa per Ademola Lookman (qui le ultimissime di Fabrizio Romano), ma non soltanto. Fabrizio Biasin aggiorna anche sul nome di Giovanni Leoni in chiave Inter, per rinforzare la difesa.

"Il difensore resta eccome un obiettivo, ma prima di avanzare un’offerta al Parma i nerazzurri vogliono liberare spazio in rosa. Laddove “liberare” significa soprattutto incassare i soldi necessari per proporre una cifra “giusta” ai legittimi proprietari del cartellino.

Marotta e Ausilio desiderano consegnare a mister Chivu un difensore in più da far crescere in previsione della probabile doppia o tripla uscita dell’estate 2026 (da Acerbi a De Vrij fino a Darmian). Ma son tutte faccende che verranno prese in considerazione solamente alla fine della telenovela Lookman, priorità assoluta in Viale della Liberazione", ha spiegato su TMW.