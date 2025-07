Potrebbero essere giorni decisivi per sbloccare la trattativa che porterebbe Ademola Lookman all'Inter dall'Atalanta

Potrebbero essere giorni decisivi per sbloccare la trattativa che porterebbe Ademola Lookman all'Inter dall'Atalanta. Fabrizio Biasin su X ha fatto il punto della situazione:

"Inter-Lookman: - Escluso l’inserimento di giocatori (i giovani che piacciono all’Atalanta - Pio Esposito su tutti - non sono ritenuti cedibili) - Previsti in questi giorni incontri tra Atalanta e agenti del calciatore per provare a sbloccare la situazione".