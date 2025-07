Come riportato da Fabrizio Biasin, finora il club nerazzurro non ha alzato la propria offerta iniziale da 40 milioni

La trattativa tra l’Inter e l’Atalanta per Ademola Lookman è entrata in una fase delicata. Come riportato da Fabrizio Biasin, finora il club nerazzurro non ha alzato la propria offerta iniziale da 40 milioni di euro. Un segnale chiaro che la dirigenza interista non ha intenzione di forzare i tempi o cedere subito alle richieste dei bergamaschi, che invece si aspettano un rilancio per avvicinarsi alla valutazione ritenuta congrua.