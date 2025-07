Sono ore cruciali per il futuro della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin

Sono ore cruciali per il futuro della trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman. Ne ha parlato anche Fabrizio Biasin negli studi di Telelombardia:

"L'anno scorso un po' a sorpresa Marotta è diventato presidente dell'Inter. Il motivo per cui ha accettato è anche perché con quel ruolo conserva una maggiore libertà d'azione. Lui accetta anche perché voleva continuare a fare quello che faceva prima. L'Inter sta andando bene così, Oaktree non vuole cambiare. Non ha mai detto di voler prendere solo ragazzi, ma di voler abbassare l'età media. Lookman non era nei piani, ma a un certo punto si sono presentati gli agenti, prospettando questo colpo e ovviamente i dirigenti l'hanno trovata un'ipotesi interessante".

"Oaktree, dal canto suo, ha visto in questo affare la possibilità di migliorare ancora la squadra e ha dato il via libera ai dirigenti che tanto bene hanno fatto in questi anni. Mi sorprenderebbe molto se non arrivasse, anche perché non esiste il piano B, al contrario dei tanti nomi che ho letto. Se non dovesse arrivare Lookman, l'Inter dovrebbe cercarlo un piano B".